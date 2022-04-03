استمرار توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالغربية

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأحد، استمرار توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بقرى المحافظة، وذلك بدعم من إحدى الجمعيات.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم التوزيع في 35 قرية بالغربية شملت قرى "سملا والعمة وصرد وخباطه وشبرانباص، ودماط وعزب الأبياري وأبشواى والشين وعزبة البكري، والعتوة وسجين الكوم مركز قطور، وقرى ميت المخلص وسنباط وشبراملس وشرشابة وحانوت وكفرسنباط وسنبو وكفرجنيدى وكفرالعرب وكفرالجزيرة ودهتورة مركز زفتى، وقرى العجرمة ودمرو والعامرية مركز المحلة، وقرى بلشاي ودقرن وأكوه الحصة وسديمه، ودلبشان وكفرالمحروق، ومنشأة سليمان مركز كفرالزيات".

وأوضحت المديرية، أنها في سبيل تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية دفعه أولى الغربية بدعم من الجمعية، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة بقرى المحافظة، منذ بداية شهر رمضان على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.