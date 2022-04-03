 استمرار توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالغربية - بوابة الشروق
الأحد 3 أبريل 2022 4:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

استمرار توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالغربية

علاء شبل
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 4:19 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 4:21 م

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأحد، استمرار توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بقرى المحافظة، وذلك بدعم من إحدى الجمعيات.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم التوزيع في 35 قرية بالغربية شملت قرى "سملا والعمة وصرد وخباطه وشبرانباص، ودماط وعزب الأبياري وأبشواى والشين وعزبة البكري، والعتوة وسجين الكوم مركز قطور، وقرى ميت المخلص وسنباط وشبراملس وشرشابة وحانوت وكفرسنباط وسنبو وكفرجنيدى وكفرالعرب وكفرالجزيرة ودهتورة مركز زفتى، وقرى العجرمة ودمرو والعامرية مركز المحلة، وقرى بلشاي ودقرن وأكوه الحصة وسديمه، ودلبشان وكفرالمحروق، ومنشأة سليمان مركز كفرالزيات".

وأوضحت المديرية، أنها في سبيل تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية دفعه أولى الغربية بدعم من الجمعية، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة بقرى المحافظة، منذ بداية شهر رمضان على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك