رئيس الوفد الروسي المفاوض: كييف أصبحت أكثر واقعية بمقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد

قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، إن كييف أصبحت أكثر واقعية في مقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد وغير النووي، إلا أنه أوضح أن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لعقد قمة.

وأضاف فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس في المفاوضات مع أوكرانيا، في بيان: "لقد أصبح الجانب الأوكراني أكثر واقعية في مقاربته للقضايا المتعلقة بالوضع المحايد وغير النووي لأوكرانيا، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لتقديمه وعقد اجتماع قمة".

وأوضح ميدينسكي، أن موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس في المفاوضات لم يتغير، وفقا لما نقله موقع قناة "آر تي عربية".

وذكر أن العمل على نص المعاهدة على مستوى الخبراء ورؤساء الوفود قد تم عن بعد خلال اليومين الماضيين، وسيستأنف يوم غد الاثنين.

ولفت إلى أن الملفات التي تم الاتفاق عليها، ومن بينها الوضع المحايد وغير المنحاز وغير النووي لأوكرانيا ورفض نشر قوات أجنبية وقواعد وأي أسلحة هجومية وإنشاء نظام ضمانات أمنية دولية لأوكرانيا المحايدة، هي بالفعل ما كانت تطالب به روسيا منذ عام 2014.