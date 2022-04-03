الكاظمي يدعو للعمل لضمان إستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد إلى تهيئة كل السبل والبدائل التي تضمن إستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد بمختلف الظروف المناخية.

وذكر الكاظمي ،خلال ترأسه إجتماعا للمجلس الوزاري للطاقة " أن التحديات المتمثلة بإرتفاع درجات الحرارة في الصيف والتغيرات المناخية يجب أن تقابلها حلول عملية وسريعة، وبما يتجاوز سوء التخطيط الذي شهده قطّاع الطاقة وساهم في صناعة الأزمة إلى ما وصل إليه الحال اليوم"،حسب بيان للحكومة العراقية.

وأوضح " أن ابراج الطاقة الكهربائية سبق أن تعرّضت إلى أعمال التخريب، وصارت هدفاً إرهابياً مما يحتم سرعة المعالجة والمبادرة الصحيحة لإستعادة مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية وتأمين ساعات تجهيز أطول للمواطنين".

وتم خلال الإجتماع بحث توفير مستلزمات إنتاج الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل، وبمعدّلات تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.