علقت الفنانة عبير صبري، على تصريح الفنان يوسف الشريف بخصوص رفضه للتلامس، مشددة على أن له كامل الحرية، وهي وجهة نظرة ولا تقدر أن تلوم أي شخص على أفكاره.



وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، أنها منذ قبل الزواج وهي مع فكرة وقرارات بمنع التلامس، حيث إن هناك أدوار لا تريد أن تؤديها، مؤكدة أنه لا تصح أن تتحدث عن أن الفن حرام أو حلال، ولا تتحدث في الدين، مؤكدة أن كل شخص في مهنته يواجه حلام وحرام والشخص هو من يختار الطريق.



وأضافت الفنانة عبير صبري، أن الفن ليس حرام وهو الجمال والخيال والإبداع والوقت الجميل للاستمتاع بمشاهدة الأعمال الدرامية والسينمائية.