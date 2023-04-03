ستولتنبرج: فنلندا سوف تنضم لحلف الناتو غدا الثلاثاء

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، عن" ثقته التامة" في أن السويد في طريقها للانضمام للحلف، وذلك في الوقت الذي من المقرر أن تنضم فيه فنلندا غدا الثلاثاء.

وقال ستولتنبرج إن انضمام السويد للحلف" يمثل أولوية للناتو" ، وذلك في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل.

وأضاف أن عضوية فنلندا في الحلف" سوف تعزز من أمن السويد، كما سوف تؤدي لدمج السويد في الحلف".

وكانت فنلندا قد تقدمت بطلب للانضمام لعضوية الحلف مع السويد في مايو 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن طلبها واجه عراقيل بسبب معارضة أنقرة لانضمام السويد.

ويشار إلى أنه يتعين على جميع دول الناتو الموافقة بالإجماع على انضمام الدول الجديدة. وبعد أشهر من المباحثات بوساطة من الناتو، صوتت تركيا لصالح انضمام فنلندا للناتو الأسبوع الماضي.

وينهي هذا القرار الموقف المحايد الذي تتبناه فنلندا منذ عقود، في ظل المخاطر الأمنية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويذكر أن فنلندا تتشارك حدودا بطول 1340 كيلومترا مع روسيا.

وقال ستولتنبرج إنه سوف يتم الترحيب رسميا بفنلندا من خلال مراسم رفع العلم للاحتفال بانضمامها للناتو.

ومازال ينتظر طلب السويد تصديق تركيا، بسبب عدة نقاط عالقة، من بينها مخاوف أنقرة بسبب ما تصفه بافتقار التعاون في مجال محاربة الارهاب.