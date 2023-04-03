رئيس مدينة 6 أكتوبر: ضبط سيارتين محملتين بمواد محجرية على محور جمال عبد الناصر

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كلف المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير برصد المخالفات وإزالتها على الفور.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تمت الإزالة الفورية لزيادة في النسبة البنائية بغرف السطح بالقطعة رقم 194 بالحي الأول، وضبط 2 سيارة محملة بمواد محجرية أثناء السير على محور جمال عبد الناصر بدون بونات ومخالفة تصريح العمل وتسريب الركام على الطريق، وتم حجز السيارات بمقر الجهاز.

ووتابع: بأنه وفي حالة وجود أى شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن رقم (١٥١٠٠) على مدار ٢٤ ساعة.