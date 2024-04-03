تركيب بلاط إنترلوك في شارع النجاح بعزبة خير الله جنوبي القاهرة

قاد اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، جنوب محافظة القاهرة، حملة بالتنسيق مع إدارة الإسكان والمرافق والمتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي، للتصدي لأعمال البناء المخالفة بنطاق الحي وفقًا لشكاوى الأهالي الواردة للحي ورصد فرق المتابعة الميدانية للمخالفات.

حملات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

ووجه السعيد، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق، لمتابعة الأسعار والتأكد من صحة وجودة المنتجات المعروض للجمهور ومدى صلاحيتها، مشددًا على تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين ومصادرة الإشغالات من نهر الطريق ومواجهة الباعة الجائلين بالشوارع والميادين.

وأكد السعيد، اليوم الأربعاء، التصدي لأعمال بناء مخالفة بالعقار رقم 2 بشارع أحمد عمارة في تقسيم أهالي المنيل بأرض الجمعية، منوهًا بإيقاف الأعمال وإزالتها في المهد بالتعاون مع شرطة المرافق والمتخصصين بالحي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تركيب إنترلوك بشارع النجاح في عزبة خير الله

وأضاف رئيس حي مصر القديمة، أن أعمال تركيب الإنترلوك بشارع النجاح في عزبة خير الله، وتوسعة شارع المفارق تأتي ضمن خطة تطوير ورصف شوارع الحي، موضحًا أن تلك الأعمال تأتي في مقدمة أعمال المرافق التي تحرص الدولة على تنفيذها، لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين.

ووجه السعيد، بسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت وضرورة التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية، مشددًا على المتابعة المستمرة للأعمال الجارية على أرض الواقع لسرعة الانتهاء منها وفقًا للخطط الزمنية لخطة الحي الاستثمارية للعام الجاري.

رفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات بشارع المنيل

وأشار رئيس حي مصر القديمة، إلى رفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات بشارع المنيل وشارع الروضة والشوارع الجانبية والمحيطة بها، موجهُا بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة القاهرة، وظهور الحي بالمظهر الحضاري اللائق.