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هز زلزال بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر تايوان يوم الثلاثاء ، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية.

ووقع زلزال الثلاثاء في الساعة 0758 صباحا على عمق 5ر15 كيلومتر. وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب شرق هوالين في شرق تايوان.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 4ر7 درجة.

وتم تعليق خدمة القطارات عالية السرعة، وفقا لتقارير محلية، كما تم تعليق خدمة النقل الجماعي السريع في المدن الكبرى، بما في ذلك تايبيه.

ولم ترد في البداية تقارير عن وقوع إصابات، وتضررت بعض المباني.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية في تحذير إنه "بناء على المعايير الأولية للزلزال... موجات تسونامي الخطرة ممكنة للسواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال".

كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي في الجزر اليابانية الجنوبية الغربية القريبة.

وأصدرت لجنة السلامة النووية الرسمية إشعارا في الساعة 0822 صباحا يفيد بأن محطة مانشان للطاقة النووية في مقاطعة بينجتونج الجنوبية استمرت في العمل بشكل طبيعي بعد الهزة.

وفي سبتمبر 1999 ، تعرضت جزيرة تايوان المعرضة للزلازل، والتي تقع على الحدود بين الصفيحة الأوراسية وصفيحة بحر الفلبين ، لزلزال بقوة 3ر7 درجة خلف أكثر من 2400 قتيل.