ماتشيدا زيليفا يحافظ على صدارة الدوري الياباني

حافظ فريق ماتشيدا زيلفيا على صدارة الدوري الياباني لكرة القدم، رغم خسارته أمام سانفريس هيروشيما 1 / 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في الجولة السادسة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل ساجان توسو مع فيسيل كوبي سلبيا، وجامبا أوساكا مع كيوتو سانجا بذات النتيجة، وكاسيوا ريسول مع سيريزو أوساكا 1/1، ويوكوهاما إف مارينوس مع كاواساكي فرونتال سلبيا.

كما فاز افيسبا فوكوكا على كاشيما انتلرز 1 / صفر، وجوبيلو ايواتا على البيريكس نيجاتا 2 / صفر، وطوكيو فيردي على شونان بيلمير 2 / 1 ، وناجويا جرامبوس على كونسادول سابورو 2 / 1 ، واف سي طوكيو على اوراوا ريد دياموندز 2 / 1.

وأنهى سانفريس هيروشيما الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله يوكي أوهاشي في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، سجل سانفريس هيروشيما الهدف الثاني ماكوتو ميتسوتا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل ماتشيدا زيليفا هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 82 عن طريق يوكي أوهاشي، لاعب سانفريس هيروشيما، بالخطأ في مرمى فريقه.

وتوقف رصيد ماتشيدا زيليفا عند 13 نقطة، لكنه حافظ على صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة أمام سانفريس هيروشيما وسيريزو أوساكا.

وكانت هذه الخسارة هي الأولى لماتشيدا زيليفا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.

في المقابل، حافظ سانفريس هيروشيما على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم وحقق انتصاره الثالث مقبل ثلاث تعادلات، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام سيريزو أوساكا.