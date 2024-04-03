المبعوث الأمريكي الخاص لليمن: إصدار الحوثيين عملة يدل على ضغط السيولة الذي يعيشونه

قال تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، إن إصدار الحوثيين في اليمن لعملة نقدية مؤخرا، يكشف عن أزمة وضغط سيولة نقدية يعيشون بها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، نظمته سفارة الإمارات افتراضيا، اليوم، وحضرته "الشروق".

وقبل أيام، أثار قيام الحوثيين في اليمن بسك عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، غضب الحكومة ممثلة في البنك المركزي في عدن، حيث وصفها بالعملة المزورة، بينما كشف اقتصاديون أن الحوثيين ماضون في تدمير القطاع المصرفي وإذكاء الصراع الاقتصادي "دون شعور بالمسؤولية الوطنية".

وأعلن الحوثيون مطلع الأسبوع الجاري، خلال مؤتمر صحافي في مقر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لها في صنعاء سك عملة معدنية من فئة 100 ريال، لمعالجة مشكلة الأوراق التالفة في مناطق سيطرتها من الفئة نفسها.