السكك الحديدية الألمانية تبيع مئات الدراجات المنسية في مزادات سنويا

باعت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" العام الماضي مئات الدراجات المنسية في مزادات علنية.

وقالت متحدثة باسم "دويتشه بان" ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هناك ما يقدر بنحو 2700 دراجة يتم العثور عليها في محطات السكك الحديدية البالغ عددها 5400 محطة لدينا كل عام"، موضحة أنه يُجرى بيع حوالي نصفهم في مزاد علني بعد احتجازها لمدة 10 أسابيع على الأقل.

وأوضحت المتحدثة أن سعر الدراجة في المزادات التي تقام في حي ليشتنبرج ببرلين على سبيل المثال يتوقف على نوع الدراجة وحالتها، مضيفة أن متوسط ​​عائدات المزادات هو 60 يورو لكل دراجة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه يُجرى أيضا بيع دراجات كهربائية في مزادات بمدن مختلفة، ويتجاوز سعرها 300 يورو للدراجة.

وقالت المتحدثة: "يتم الاحتفاظ بعائدات كل دراجة في البداية"، موضحة أنه إذا أبلغ ملاك سابقون عن ملكيتهم لدراجات منسية خلال ثلاث سنوات من المزاد، يحق لهم الحصول على العائدات المالية التي تم جنيها من المزادات.

وأضافت المتحدثة أنه بخلاف ذلك "يُجرى استخدام الأموال المجمعة لتمويل إدارة الممتلكات المفقودة"، موضحة أن الحجم الكبير للممتلكات المفقودة وإدارة الممتلكات المفقودة، مثل المعالجة والتخزين والإرجاع إلى المالك وإعادة التدوير، ترتبط بتكاليف مرتفعة.

ويفقد مسافرون سنويا حوالي 250 ألف قطعة من متعلقاتهم في محطات وقطارات "دويتشه بان" في جميع أنحاء ألمانيا، وهو ما يعادل فقدان 700 قطعة من المتعلقات يوميا، والتي تشمل هواتف محمولة، بالإضافة إلى أشياء غريبة مثل أطقم الأسنان وفساتين زفاف وأردية قضاة.

ووفقا لشركة "دويتشه بان"، يمكن إرجاع ما متوسطه 60% من المتعلقات المفقودة إلى أصحابها، "وتصل النسبة في مجموعات المنتجات عالية القيمة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى 90%".

ويمكن لأي شخص نسي دراجته في القطار أن يثبت أنها ملكه من خلال ذكر مميزات وخصائص معينة للدراجة، مثل العلامة التجارية واللون، بالإضافة إلى مكان العثور عليها.