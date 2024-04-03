السعودية وأسبانيا تؤكدان أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة

أكدت السعودية وإسبانيا مساء اليوم الثلاثاء على أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز استقبل في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ، الذي يزور المملكة حاليا.

وذكرت "واس" ان الجانبين السعودي والاسباني استعرضا "خلال اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما ناقش الجانبان" التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أكد الجانبان السعودي والاسباني "على أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة والالتزام بالقوانين الدولية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون تأخير".

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الاسباني الى المملكة اليوم الثلاثاء ضمن جولة له في المنطقة زار خلالها الأردن ومن المقرر ان يزور قطر بعد السعودية.