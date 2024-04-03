اعترف مؤدي المهرجانات مسلم، بشعوره بشهوة كبيرة تجاه المال بعد تحقيق الشهرة، خاصة بعدما حرم منه ‏خلال فترة طفولته، معقبا: «عندي شهوة الفلوس جدا.. وأنا مدير أعمالي بحب الفلوس أوي». ‏

وبرر خلال لقاء لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الثلاثاء، شغفه بالمال بقدرته على تحقيق ‏جميع متطلباته وتحسين مستوى معيشته، قائلا: «الشغل هو اللي بيحقق الفلوس، مقدرش أقول له لا، لأن الفلوس ‏بتعمل كل حاجة». ‏

وانتقد وجهة نظر الأشخاص الذين ينكرون أهمية المال لا سيما في ظل قدرته على تغيير نظرة المجتمع للشخص ‏وجعله أكثر قيمة، قائلا: «أنا مبحبش الناس اللي بتقول الفلوس مبتعملش حاجة، الفلوس بتعمل كل حاجة، وهي ‏اللي قادرة تخليك تعمل كل حاجة، وتخلي الناس اللي مكنتش بتبصلك تنظر لك إحنا في زمن دلوقتي كله كدا». ‏

وضرب أمثلة على أشخاص تغيرت حياتهم بشكل مغاير بعد حصولهم على المال، متسائلا: « شوفوا كام واحد كان ‏بيقول الفلوس مش كل حاجة.. ولما مسك الفلوس بقي إيه دلوقتي، ناس كثير آوي». ‏

وأكد أن المال يستطيع تغيير وجهة نظر الناس للشخص، متابعا: «الإنسان من غير فلوس هيعمل إيه ! أنت لو ‏مبتشغلش وبتتعب ومبتركبش أحسن عربية وتقعد في أحسن بيت وتلبس أحسن لبس؛ أكيد محدش هيعملك ‏حساب». ‏

وعلق على استعراض الفنان محمد رمضان لأمواله وسيارته الفارهة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا ‏احترامه لحريته الشخصية في ذلك. ‏

وأوضح أنه لن يقوم بمثل هذا التصرف، مراعاة لمشاعر الأشخاص الذين لم يحققوا النجاح المادي، بعد خاصة ‏أنه كان يعاني مثلهم في الماضي.‏