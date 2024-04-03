اعترف مؤدي المهرجانات مسلم، بشعوره بشهوة كبيرة تجاه المال بعد تحقيق الشهرة، خاصة بعدما حرم منه خلال فترة طفولته، معقبا: «عندي شهوة الفلوس جدا.. وأنا مدير أعمالي بحب الفلوس أوي».
وبرر خلال لقاء لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الثلاثاء، شغفه بالمال بقدرته على تحقيق جميع متطلباته وتحسين مستوى معيشته، قائلا: «الشغل هو اللي بيحقق الفلوس، مقدرش أقول له لا، لأن الفلوس بتعمل كل حاجة».
وانتقد وجهة نظر الأشخاص الذين ينكرون أهمية المال لا سيما في ظل قدرته على تغيير نظرة المجتمع للشخص وجعله أكثر قيمة، قائلا: «أنا مبحبش الناس اللي بتقول الفلوس مبتعملش حاجة، الفلوس بتعمل كل حاجة، وهي اللي قادرة تخليك تعمل كل حاجة، وتخلي الناس اللي مكنتش بتبصلك تنظر لك إحنا في زمن دلوقتي كله كدا».
وضرب أمثلة على أشخاص تغيرت حياتهم بشكل مغاير بعد حصولهم على المال، متسائلا: « شوفوا كام واحد كان بيقول الفلوس مش كل حاجة.. ولما مسك الفلوس بقي إيه دلوقتي، ناس كثير آوي».
وأكد أن المال يستطيع تغيير وجهة نظر الناس للشخص، متابعا: «الإنسان من غير فلوس هيعمل إيه ! أنت لو مبتشغلش وبتتعب ومبتركبش أحسن عربية وتقعد في أحسن بيت وتلبس أحسن لبس؛ أكيد محدش هيعملك حساب».
وعلق على استعراض الفنان محمد رمضان لأمواله وسيارته الفارهة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا احترامه لحريته الشخصية في ذلك.
وأوضح أنه لن يقوم بمثل هذا التصرف، مراعاة لمشاعر الأشخاص الذين لم يحققوا النجاح المادي، بعد خاصة أنه كان يعاني مثلهم في الماضي.