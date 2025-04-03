التلفزيون السوري: الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة سلح الطير وسرايا الصرع واللواء 91 بدمشق

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أعلن التلفزيون السوري، قبل قليل، أن «طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة سلح الطير وسرايا الصرع واللواء 91 بمحيط الكسوة بريف دمشق».

فيما أكدت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أن غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مدينة الكسوة بريف دمشق.

وأفادت «الإخبارية السورية» نقلا عن مراسلها، بـ «إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا موقع اللواء 75 قرب الكسوة».

وأضاف مراسل «الإخبارية» أن دوي الانفجار القوي الذي سُمع في وقت سابق؛ كان مصدره مقر الفرقة الأولى في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وأدانت الخارجية السورية في بيان لها، العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية أمس الأربعاء، معتبرة إياه «انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة البلاد».

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت خمس مناطق مختلفة في سوريا خلال 30 دقيقة، أدت إلى تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة العشرات بين المدنيين والعسكريين.