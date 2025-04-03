أعلنت بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أرسلت رسالةً إلى الأمين العام أنطونيو جوتيريس، تُعارض فيها تجديد تعيين فرانشيسكا ألبانيز، مقررةً خاصةً للهيئة الأممية.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة على غزة، برزت ألبانيز، صوتاً أممياً مؤثراً في مواجهة الإبادة الجماعية التي مارستها ولا تزال إسرائيل في القطاع المحاصر والمنكوب، وذلك بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وكثيراً ما انتقدت ألبانيز، بلا تحفظ، الجرائم والمجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة. لكن بالنسبة للإدارة الأمريكية، فإن صوتها يمثل معاداة للسامية ودعماً لحركة حماس.

وقالت البعثة الأمريكية في منشور على «إكس»: «نُدين معاداتها اللاذعة للسامية، التي تُشيطن إسرائيل وتدعم حماس. لقد انتهكت بشكلٍ واضح مدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، وهي غير مؤهلة لمنصبها. ستُظهر إعادة تعيينها أن الأمم المتحدة تتسامح مع الكراهية المعادية للسامية ودعم الإرهاب».

ويبدو التوجه الأمريكي غير منفصل عن حملة التحريض التي قادتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة ضد المقررة الأممية، وهي محامية وأكاديمية إيطالية مولودة عام 1977، وانتخبت في مايو 2022 مقررةً خاصةً للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مدة ثلاث سنوات أخرى.

وفي آخر تقرير لها قبل أسبوعين، حذّرت فرانشيسكا ألبانيز، من أن الفلسطينيين يواجهون خطراً حقيقياً يتمثل في التطهير العرقي الجماعي، في ظلّ تنفيذ إسرائيل خطتها طويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإجلاء الفلسطينيين منها تحت ستار الحرب.

وقالت أيضاً إن إسرائيل ستستخدم «الحرب ضد حماس» للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومواصلة تهجير الفلسطينيين.

وأضافت ألبانيز أن «ما تفعله إسرائيل في فلسطين المحتلة اليوم يُذكّر بقوة بنكبة 1947-1949 ونكسة 1967»، مشيرة إلى أن «العالم يتظاهر بأنه لا يرى التاريخ يُعيد نفسه».

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة حول تجديد ولاية ألبانيز مدة ثلاث سنوات غدا الجمعة 4 إبريل، إلا أن عدّة دول أبدت عدم الرغبة في التجديد لها بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية، حيث تحذر ألبانيز بشكل متكرر من التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في تقاريرها الأممية ومقابلاتها الصحافية.

ومن أبرز الجهات التي تُحرّض ضد ألبانيز، منظمة «يو إن ووتش» المعروفة بمناصرتها إسرائيل، وملاحقتها الشخصيات الدولية والسياسيين الذين يبدون تعاطفاً وتأييداً للفلسطينيين.

وأطلقت المنظمة عريضة في موقعها تُطالب مجلس حقوق الإنسان بعدم تجديد ولايتها بحجة «انتهاكها المستمر والصارخ لمدونة قواعد السلوك».

وتزعم المنظمة أن ألبانيز تستخدم «تفويضها الأممي لنشر معاداة السامية والدعاية لحماس»، استناداً إلى تقرير للمنظمة مكوّن من 60 صفحة ومعنون بـ«ذئب في ثياب حمل»، يتهم ألبانيز بالترويج “لمعاداة السامية والإرهاب الجهادي” بحسب زعم المنظمة.

وخلفت جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم أكثر من 50 ألف ضحية فلسطيني، جلهم نساء وأطفال، عدا عن آلاف المفقودين، وذلك خلال حملة قصف جوي وبري وبحري استخدمت فيها عشرات آلاف الأطنان من المتفجرات التي مسحت مناطق شاسعة في القطاع واستهدفت خياماً متهالكة تجمع فيها النازحون بحثاً عن النجاة.