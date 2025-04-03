يويفا يعلن زيادة عوائده المالية لمسابقات الأندية في موسم 2025-26

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن ارتفاع العوائد المالية لمسابقات الأندية، بدءًا من موسم 2025-2026، حيث ستصل الجوائز المالية إلى 4.5 مليار يورو، مقارنة بـ 4.4 مليار يورو في الموسم الحالي، يتم توزيعها على 104 أندية مشاركة في مختلف البطولات القارية.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو إي فايننزا" الإيطالي، فإن توزيع العوائد المالية سيكون على النحو التالي:

370 مليون يورو للهيئات التنظيمية للمسابقات.

440 مليون يورو مخصصة لأموال التضامن.

25 مليون يورو لدوري أبطال أوروبا للسيدات والشباب.

2.549 مليار يورو للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

878 مليون يورو للأندية المشاركة في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

238 مليون يورو تبقى مع يويفا.

كما سيقوم الاتحاد الأوروبي بتوزيع 76% من عوائده، أي ما يعادل 3.427 مليار يورو، على الأندية المشاركة في دور المجموعات لمسابقاته الثلاث، فيما سيتم تخصيص 10.3% من العوائد المالية للمرحلة التمهيدية من المسابقات، إضافة إلى بطولتي السيدات والشباب.

وتأتي هذه الزيادة في إطار سعي يويفا لتعزيز المنافسة وتحفيز الأندية المشاركة في البطولات القارية، بما يضمن تطوير كرة القدم الأوروبية على مختلف المستويات.