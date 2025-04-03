الدنمارك تتعهد بحزمة دفاع لأوكرانيا بقيمة 900 مليون يورو

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أعلنت الدنمارك، اليوم الخميس، حزمة الدعم الخامسة والعشرين لأوكرانيا لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والمدفعية للبلاد.

وقال وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن تخصص الحزمة ما إجماليه 7. 6 مليار كرونه دنماركية (996 مليون يورو) للفترة من 2025 إلى 2027؛ مما يجعلها إحدى أكبر حزم الدعم الدنماركية حتى اليوم.

وقالت وزارة الدفاع، إنه سوف يتم استخدام 4. 1 مليار كرونة دنماركية سنويا لشراء قطع المدفعية والذخيرة التي سيتم تسليمها لأوكرانيا.

وأضافت أن الأموال سوف تستخدم أيضا للطائرات المسيرة ولتكنولوجيا المعلومات.

والدنمارك هي واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا العملية الشاملة قبل أكثر من 3 سنوات.

وبالنظر إلى إجراء مفاوضات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار، تركز الحكومة الدنماركية، على تقوية أوكرانيا عسكريا حتى تتمكن من التفاوض وهي في موقف قوة قدر الامكان.