زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي: إذا أعيد انتخاب ماكرون ستغرق البلاد في الفوضى

قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية الفرنسي المقررة عام 2022، اعتبرت زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن، أن إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون كرئيس للجمهورية ستؤدي إلى "فوضى عامة تمامًا".



وقالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، خلال خطاب ألقته بعد وضع إكليل من الزهور عند سفح تمثال جان دارك، في باريس بمناسبة الأول من مايو، أن إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون كرئيس لفرنسا سيغرق البلاد في الفوضى، موضحة أنه "بعد فترة عنف" أولى، بحسب محطة "فرانس.إنفو" الفرنسية.



وأضافت لوبن، التي أعلنت إعادة ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، إنه "سيكون دمارًا اجتماعيًا، وهو الدمار الذي لم تنجح في تنفيذه بالكامل بعد، وسيكون التطهير الضريبي لأن الاتحاد الأوروبي سيطالب الآن بوضوح بتنفيذ الإجراءات التي أوقفتها أزمة كوفيد".



وتابعت: "سيكون استمرارا لبيع فرنسا ومجموعاتنا الكبيرة".



وترجح استطلاعات الرأي الفرنسية، في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية الفرنسي، تصاعد لوبن مع الرئيس الفرنسي للجولة الثانية، وهو السيناريو نفسه للانتخابات الرئاسية العام 2017.