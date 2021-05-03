قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع البرتغالي "ماريو بالما" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكره السلة رجال حتى نهاية الموسم الحالي وسوف يصل للقاهرة بصحبه مساعده فاسكو كورادو نهاية الأسبوع الحالي لاستلام عمله.

واعتمد المجلس إعادة تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول على النحو التالي:-

ماريو بالما مديرا فنيا، فاسكو كورادو مساعد مدرب، احمد الجارحي مدرب، طارق الغنام مديرا اداريا، وليد الخراط اداريا، علاء العشري مخططا للاحمال، علاء لطفي محللا فنيا، نادر خزام اخصائي تغذيه، احمد عادل طبيبا، هيثم عاطف اخصائي علاج طبيعي، محمد عيسى مدلك.