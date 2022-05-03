مطروح: عودة معدلات ضخ المياه إلى طبيعتها في الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري

قال محمد خضر مساعد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه سيتم الانتهاء من اعمال التوسعة بالطريق الدولى الساحلى خلال 3 أسابيع على أن تعود معدلات ضخ المياه للخط الساحلي لمطروح إلى طبيعتها اعتبارا من الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري.

وأكد أنه تم التنسيق مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، وتم الدفع بعدد 5 سيارات محملة بقطع الغيار والأغشية والكيماويات اللازمة لأعمال الصيانة بمحطات التحلية بالرميلة، كدفعة أولى وجار تركيبها حاليا والباقي تباعا.

وأضاف مساعد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن الشركة قامت كذلك بتدعيم أسطول سيارات نقل المياه بتجديد 15 سيارة، وتحويلها إلى ماركات مرسيدس وتم الدفع ب6 سيارات منها وسيتم الدفع ب9 أخرى عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.

كما قررت إدارة مياه الشرب رفع درجة الاستعداد مع الغاء الإجازات والراحات فى الأعياد، واستدعاء العاملين، مع الحرص على انتظام الخدمة مع دخول فصل الصيف ووصول المياه لجميع المواطنين وعدم تعطل مصالحهم.

وأكد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم وتوفير الخدمات للمواطنين، خاصة مياه الشرب مع التنسيق مع شركة المياه؛ لتذليل العقبات وبذل أقصى جهد لتوفير المياه لأهالى مطروح، خاصة مع تأخر وصول معدات أعمال الصيانة نتيجة الأزمة العالمية وتغير سعر الصرف والتي كان المقرر الانتهاء منها منذ حوالى شهرين.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة مطروح لتوفير مياه الشرب لعدد من المناطق المتأثرة بنقل خط المياه الساحلى مع أعمال توسعة الطريق الدولي الساحلي إسكندرية- مطروح، وكذلك جهود الإسراع في أعمال الصيانة الجارية بمحطات تحلية مياه البحر استعدادا لموسم الصيف، والحاجة الى توفير مزيد من كميات المياه لتلبية احتياج أهالي وزوار المحافظة.