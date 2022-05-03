 الولايات المتحدة تؤكد أهمية استعادة مسار الديمقراطية في فنزويلا سلميا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تؤكد أهمية استعادة مسار الديمقراطية في فنزويلا سلميا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 10:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 10:58 ص

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أهمية الاستعادة السلمية للديمقراطية في فنزويلا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق وحريات جميع الفنزويليين.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن والرئيس الفنزويلي المؤقت خوان جوايدو.

وجدد بلينكن، بحسب البيان، التزام الولايات المتحدة بالمحادثات بين نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والائتلاف المعارض "المنصة الموحدة" باعتبارها أفضل طريق للعودة إلى الديمقراطية ولحل الأزمة الإنسانية في فنزويلا.

وكرر أيضا دعم الولايات المتحدة للجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا لعام 2015 ولجوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

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