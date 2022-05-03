 أمريكا وأرمينيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في المجال النووي المدني - بوابة الشروق
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أمريكا وأرمينيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في المجال النووي المدني

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 10:56 ص

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وأرمينيا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في المجال النووي المدني، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون في القضايا النووية المدنية وسط تطلعات أرمينيا إلى تنويع إمداداتها من الطاقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، في واشنطن العاصمة؛ لإطلاق الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وأرمينيا.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، التقدم الذي أحرزته أرمينيا في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية وسيادة القانون ومكافحة الفساد.

كما ناقشا الحوار الجاري بين أرمينيا وجيرانها، وأشاد بلينكن بالمرونة التي أبدتها يريفان وشجع على إجراء مزيد من المحادثات المباشرة بينها وبين أذربيجان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بمساعدة أرمينيا وأذربيجان على تحقيق سلام وازدهار على نحو مستدام، بصفتها الرئيس المشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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