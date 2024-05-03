قالت وسائل إعلام أمريكية إن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار مقتنع بأنه انتصر في الحرب بالفعل حتى لو لم يخرج منها حيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقريرها أن السنوار يعتقد أن الوقت في صالحه وأنه كلما طال انتظاره زاد الضغط الدولي على إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن الهدف النهائي للسنوار كما يقول الوسطاء المشاركون في المحادثات، هو الحصول على إطلاق سراح مئات إن لم يكن الآلاف من السجناء الفلسطينيين في صفقة تبادل أسرى وضمان اتفاق لإنهاء الحرب وبقاء حماس. وبحسب التقرير، فإن الهدف النهائي للسنوار كما يقول الوسطاء المشاركون في المحادثات، هو الحصول على إطلاق سراح مئات إن لم يكن الآلاف من السجناء الفلسطينيين في صفقة تبادل أسرى وضمان اتفاق لإنهاء الحرب وبقاء حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يرفض السنوار أي اتفاق لا يتضمن مسارا موثوقا لإنهاء الحرب.

وبينت الصحيفة الأمريكية أن السنوار الذي تعلم العبرية خلال عقدين من الزمن في أحد السجون الإسرائيلية وتم إطلاق سراحه في صفقة تبادل أسرى سابقة، يقود حماس في غزة في الوقت الذي كانت فيه الحركة تبني قواتها.

وأوضحت أنه ومنذ 7 أكتوبر تحدت حماس الصعاب وصمدت بينما أطلق الجيش الإسرائيلي آلاف القذائف المدفعية ونفذ غارات جوية مكثفة على غزة.

ووفق خبراء تحدثت معهم "وول ستريت جورنال" فإنه وعلى الرغم من أن قوات حماس قد تلقت ضربة في الحرب الإسرائيلية، إلا أنه من المرجح أن السنوار يعتقد أنه يمكن تحمل أشهر أو حتى سنوات من الصراع.

ووفق المصدر ذاته، فإن مصير الاتفاق الذي من شأنه تحرير الرهائن الإسرائيليين ووقف الحرب في غزة هو الآن في أيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار. ووفق المصدر ذاته، فإن مصير الاتفاق الذي من شأنه تحرير الرهائن الإسرائيليين ووقف الحرب في غزة هو الآن في أيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن نتنياهو الذي واجه انتقادات داخل إسرائيل بسبب الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية حول هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل الحرب، يساوره القلق الآن من احتمال أن توجه إليه المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام بارتكاب جرائم حرب، مبينة أن وقف الحرب يمكن أن يدفعه في نهاية المطاف خارج السلطة.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أفادت يوم الأربعاء بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار "يتصرف كأنه زعيم تاريخي للعالم الإسلامي وليس لفلسطين فحسب".

ونقلت الإذاعة عن آفي يسسخروف المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "السنوار يعرف كيف يتعامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".