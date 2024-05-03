الآلاف يتظاهرون في سلوفاكيا احتجاجا على إعادة هيكلة الهيئة العامة للتلفزيون والراديو

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تظاهر آلاف الأشخاص في سلوفاكيا براتيسالافا ضد رئيس الوزراء روبرت فيكو يوم الخميس احتجاجا على إعادة هيكلة الهيئة العامة للتلفزيون والراديو.

وجاءت المظاهرات التي جرت في العاصمة براتيسلافا احتجاجا على خطط الحكومة لإعادة هيكلة الهيئة العامة للتلفزيون والراديو.

ودعا حزب المعارضة الليبرالي "سلوفاكيا التقدمية" إلى المظاهرات.

وقال زعيم الحزب ميشال سيميتشكا إن خطة الحكومة تمثل تهديدا للديمقراطية في البلاد.

وتعرضت الخطط لانتقادات واسعة النطاق من سياسيي المعارضة والصحفيين والمؤسسات الإعلامية كما انتقد أيضا اتحاد البث الأوروبي، الذي تنتمي إليه الهيئة العامة للتلفزيون والراديو في سلوفاكيا، الخطط باعتبارها تهديدا لاستقلالية الإعلام.

واعلنت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا أيضا معارضتها للتشريع المقترح.

ويتهم المنتقدون الحكومة بالرغبة في استبدال الهيئة العامة للتلفزيون والراديو التي تعتبر موضوعية وذات مصداقية في استطلاعات الرأي، بإذاعة دعائية متوافقة مع الحكومة.