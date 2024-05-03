مكتبة مصر الجديدة للطفل تحتفل بأعياد الربيع غدا السبت

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة 12 من ظهر غد السبت، ورشة فنية للأطفال عن أعياد الربيع وشم النسيم تتضمن الورشة أشغال فنية لتلوين البيض استخدم فيها الخامات الطبيعية وأزهار شم النسيم يتخللها عرض فيلم تسجيلى عن احتفالات عيد الربيع

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة أن أعياد الربيع حظيت بتجسيدها بطرق مختلفة، ولم يكن الاحتفاء بها وليد اليوم، إذ قام قدماء المصريين برسمها على جدران المعابد والمقابر ومن حقول الأزهار والورود التي رأى فيه الفنانون رمزا للجمال والحب والصفاء، وراحة القلوب، واستلهموا ومزجوا من شذى الألوان أرق اللوحات وأعذب المعاني.