نادي أدب بيت ثقافة النصر ببورسعيد يحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسه

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شهدت مكتبة مصر العامة فرع محافظة بورسعيد، برئاسة ممدوح التابعي، احتفالية باليوبيل الذهبي لتأسيس نادي أدب بيت ثقافة النصر، ومرور ٢٥ عاما على تأسيسه، والتى تزامنت مع تعين الشاعر صابر عبيد رئيسا للنادي لمدة عام، وقدم فعاليات الاحتفالية الإعلامي الكبير علي الفرماوي.

وتحدث أسامة كمال الكاتب والأديب، عن تاريخ النادى الذى تأسس على أيدى مجموعة من الأدباء الشبان آنذاك منهم محمد حجازى وسعد الزكي وطارق حلمي ومحمد حافظ وحامد موسي.

وقال كمال إن النادي ظل إضافة قوية للحركة الأدبية ببورسعيد ونظم النادي ندوات وأمسيات ثقافية وفنية، استضاف خلالها أدباء مصر الكبار منهم خيري شلبي والدكتور احمد مرسي استاذ الأدب الشعبي وشعراء المقاومة كابتن غزالي وكامل عيد وحافظ الصادق، كما أصدر النادي مجلة نون الأدبية التى أحدثت صدى طيب فى الأوساط الأدبية منذ 20 عاما.

وأوضح أن النادي حاليا فى مرحلة جديدة بها نجاحات جديدة تضاف للحركة، وأعلن ممدوح التابعي مدير عام مكتبة مصر العامة موافقته على استضافة ندوات نادي أدب بيت ثقافة النصر كل أسبوع.

وعقب ذلك بدأت فعاليات أمسية شعرية شارك فيها محمد السعيد وأحمد مجدي وعادل الشربيني والسيد عبد الفتاح وصفاء الشرايدي وسحر منصور ويسري الصلاحي ومحمد المغربي وإبراهيم الشبراوي.

وعلى هامش فعاليات الاحتفالية قدمت فرقة الحكاية لذوي الاحتياجات الخاصة، فقرة فنية تضمنت إلقاء شعر وغناء، ثم فقرة غنائية للنجم محمد الزهار والفنان عادل علي.

وفى نهاية الاحتفالية كرم الشاعر صابر عبيد رئيس النادي، رؤساء النادي السابقين وهم أسامة كمال وعادل الشربيني وأسماء الشعراء الراحلين أحمد السيد والسيدة الشولي وإبراهيم سكرانة.

وشهدت الاحتفالية جمهور كببر من أدباء و فناني ومثقفي بورسعيد، منهم الشاعر السيد السمري مدير قصر ثقافة بورسعيد والشاعر محمد فاروق ومحمد مجاهد وعزة إبراهيم والناقد أسامة المصري والمخرجون أحمد عجيبة وصلاح الدمرداش وسمير زاهر ومحمد حسن ومحمد التفاهني.