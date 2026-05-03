تبون: الجزائر لن تقبل أبدا بتواجد قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيها

شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن بلاده لن تقبل أبدا بتواجد قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيها سواء لصالح هذا الطرف أو ذاك.

وأوضح تبون، تعليقا عن التقارب الجزائري- الأمريكي، أن العلاقات بين البلدين تتحسن أكثر فأكثر مع كل زيارة، مذكرا بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة في فرض ملف حرب الجزائر على أجندة الأمم المتحدة.

وأبرز تبون، الذي كان يتحدث في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء السبت، أن الأمريكيين يعرفون أن الجزائر لها وزنها في أفريقيا، وأنهم بصدد تنفيذ استثمارات.

ونوّه إلى أنه تجاوز كل الاعتبارات الأيدلوجية من أجل مصلحة بلاده وشعبه، مؤكدا أن الجزائر لن تتخلى أبدا عن أصدقائها، وذكر الصين وروسيا. فيما وصف أندونيسيا بـ" البلد الشقيق".

وجدد الرئيس الجزائري التأكيد على أن "المشكل الفلسطيني لن يجد طريقه إلى الحل إلا اذا كانت هناك دولة فلسطينية على حدود 1967، هذا هو الحل، وبعدها سيكون الشرق الأوسط والعالم في حالة هدوء تام.

وختم " لكن محاولة حل المشكل الفلسطيني عن طريق المقابر لن تفضي إلى أي شيء. سلام المقابر هو إبادة تؤدي إلى محكمة الجنايات الدولية. لابد من حل هذا المشكل، إنه شعب موجود، ونحن ندعمه ونحن معه في كل وقت والأمريكان يعرفون هذا".