خفر السواحل اليوناني وفرونتكس يوقفان 234 مهاجرا في بحر أيجة

ذكر خفر السواحل اليوناني والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" اليوم الاثنين، أنهما اعترضا 234 مهاجرا كانوا يحاولوا عبور بحر أيجة من تركيا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع.

أوقفت وكالة فرونتكس 118 مهاجرا واحتجزت أطقم العديد من الزوارق قبالة جزيرتي ليسبوس وأجاثونيسي، بينما وجد خفر السواحل اليوناني 116 مهاجرا آخرين قبالة مدينة أليكسندروبولي الساحلية.

ومازال المهاجرون يتوافدون رغم الضوابط الصارمة المتفق عليها في اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من مارس 2016، التي بموجبها سوف يخضع أي شخص وافد لإجراءات اللجوء فيما يطلق عليها النقاط الساخنة.

ولكن المخيمات في النقاط الساخنة على جزر ليسبوس وكيوس وساموس وليروس وكوس مكتظة، فيما لايزال معدل الوافدين أعلى من معدل هؤلاء الذين تم الموافقة أو رفض طلبات لجوؤهم.

وبموجب الاتفاق، فإن هؤلاء الذين تم رفض طلبات اللوجء الخاصة بهم يمكنهم العودة إلى تركيا في حين أن اللاجئين الذين تم التحقق منهم يعاد توزيعهم عبر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، تتلقى تركيا المساعدة للحفاظ على مخيمات اللجوء.

ويهدف الاتفاق إلى القضاء على موجة الهجرة الهائلة عبر منطقة البلقان التي شهدت دخول أكثر من مليون شخص في عشرة أشهر فقط خلال عامي 2015-2016 .

أغلقت دول منطقة البلقان حدودها أمام المهاجرين ولكنهم مازالوا يتوافدون، ولكن الاختلاف يكمن حاليا في أنه بدلا من نقلهم بالحافلات والقطارات بمعدل ألف شخص يوميا، فإنهم يحاولون الآن التسلسل وغالبا ما يدفعون للمهربين أو ببساطة يجازفون بحياتهم.