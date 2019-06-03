عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأحد، مقطع فيديو يوضح إجراء سفن أمريكية مناورات عسكرية في بحر العرب، وفقا لما تقول واشنطن إنه مؤشرات واضحة على تهديد لقواتها من إيران.

وكانت إيران، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وجاء ذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.