عقب التعثر المالي للخطوط الجوية الأوغندية الحكومية في 2001، تُركت البلاد بدون ناقل رسمي جوي لـ17 عاما.

ولكن الآن نسخة جديدة من الخطوط الجوية الأوغندية تأمل أن تستأنف قريبا نقل المسافرين من الدول المجاورة وإليها، في وسط إفريقيا وشرقها.

وأكد مكتب السياحة في كامبالا أن الخطوط الجوية الأوغندية ترمي إلى استئناف العمليات بعد توقف دام 17 عاما ويقول الموقع الإلكتروني للشركة إنه سوف يقدم مزيدا من المعلومات عن الاستئناف في يونيو الجاري.

وصلت اثنتان من الأربع طائرات المقررة بالفعل أوغندا في إبريل.

ومن المنتظر أن تتوجه إلى العواصم المجاورة نيروبي في كينيا وأديس أبابا في إثيوبيا وكيجالي في رواندا، بحسب مكتب السياحة.

ويقول موقع "ذا أوبزرفر" الإخباري الأوغندي المحلي أنه سيكون هناك سبعة مسارات إقليمية في البداية، من بينها رحلات إلى جوبا في جنوب السودان ومقديشيو في الصومال بين أماكن أخرى.

ويضيف الموقع أنه جاري وضع خطط لضمان مسارات إلى جوهانسبرج وبعض العواصم في أوروبا.

غير أنه لايزال من غير الواضح متى ستبدأ الشركة العمل أو متى سيتاح الحجز وستتوفر الأسعار، فيما تنتظر شركة الطيران تأكيد رخصتها.