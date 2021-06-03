حاكم مصرف لبنان: تعميم سحب الودائع الدولارية بسعر 3900 ليرة لا يزال ساري المفعول

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، أن تعميم سحب الودائع الدولارية بسعر 3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد لايزال ساري المفعول.



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سلامة قوله، بعد اجتماعه اليوم مع الرئيس ميشال عون في بعبدا: "تقرر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول، بما أن مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه".



وأشار إلى أن المصرف تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف.



وأضاف أن "أموال اللبنانيين في المصارف، وقريبا سيصدر تعميم لإعادة الأموال للبنانيين".



يذكر أن تعميم مصرف لبنان رقم 151 يحدد سعر صرف الدولار على المنصة بـ3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد وبالتالي يمكن للمودعين سحب ودائعهم الدولارية على سعر الصرف هذا وليس على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات لبنانية.



وكان المصرف أعلن أمس الأربعاء، تعليق السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وأحدث القرار ازدحاما كبيرا على أجهزة الصراف الآلي، حيث اندفع المواطنون نحو الكثير من فروع المصارف، في محاولة لسحب أكبر قدر من أرصدتهم الدولارية بالعملة اللبنانية وفق سعر 3900 ليرة، كما أقدم مواطنون على قطع عدد من الطرقات، في خطوة احتجاجية على القرار.



وترأس الرئيس عون في قصر بعبدا اليوم اجتماعا ماليا حضره حاكم مصرف لبنان خصص للبحث في تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية.