محافظ أسوط يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الصدر ومديرية الصحة بحي شرق

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال الإنشاء والتطوير الجاري تنفيذها بمستشفى الصدر ومديرية الصحة بحي شرق، للاطمئنان على سير العمل، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين للنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة ورؤية مصر2030 وبرامج تنمية الصعيد.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بالمحافظة، والدكتورة صفاء ابوالعلا مدير مستشفى الصدر بأسيوط، والدكتور علي الزقزقي نائب مدير مستشفى الصدر بأسيوط ، وأيمن محروس رئيس حي شرق، ومروان إبراهيم رئيس حي غرب.

وبدأ المحافظ جولته بمتابعة منظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى واستمع إلى شرح بكميات الأكسجين المتوافرة وبالخزانات ومدى المتابعة الدورية للأرصدة الموجودة منها تكفى احتياجات المستشفى ثم قام بجولة داخل مستشفى الصدر وتفقد المبنى الجديد بالمستشفى وموقع تركيب جهاز الأشعة المقطعية الذي سيتم دعمه للمستشفى فضلاً عن القاعات والأقسام الجاري تنفيذ أعمال التشطيب بها لتحسين الخدمة الطبية المقدمة والتيسير على المواطنين وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة كما تفقد بعض أقسام ومعامل مستشفى الصدر واستمع إلى سير العمل بالمستشفى خاصة مع تحويلها تدريجياً من مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا إلى مستشفى عام تزامناً مع انخفاض أعداد المصابين.

وأكد المحافظ تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي والعمل على تعظيم الامكانيات وتلبية الاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة طبية لائقة، لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بكافة المستشفيات والوحدات الصحية من بينها جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية مشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالقطاع الصحي في أسيوط في تقديم الخدمة وفقاً للإمكانات المتاحة، موجهاً بمزيد من العمل والاهتمام بالمرضى وحسن معاملتهم للوصول إلى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، مطالباً بالتدقيق والتركيز والاهتمام بالنظافة والتعقيم والصيانة المستمرة للأجهزة الطبية وفقاً لخطة العمل.