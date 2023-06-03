بنك ABC يسعى لبيع شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية

• مصادر: «القاهرة للاستثمارات» الأقرب للشراء.. والصفقة مهددة بالفشل بسبب «خلافات تفاوضية»

علمت «مال وأعمال ــ الشروق» من مصادر مطلعة، أن بنك ABC، يسعى لبيع شركته التابعة بلوم مصر للاستثمارات المالية، وذلك فى أعقاب دمج عملياته مع بنوك بلوم تحت اسم العلامة التجارية «ABC».

يشار إلى أن بنك ABC استحوذ على بنك بلوم مصر فى أول العام الحالى، وجرى بموجب عمليه الدمج تحويل علامة البنك التجارية إلى «ABC مصر».

وذكرت المصادر التى اشترطت عدم ذكر اسمها، أن شركة القاهرة للاستثمارات تقدمت بعرض رسمى لشراء الشركة، منوهة فى الوقت ذاته بوجود بعض الخلافات فى عملية التفاوض، مما قد يعيق إتمام الصفقة.

وأشارت المصادر إلى أن بنك ABC يعتزم بيع الشركة المتخصصة فى الاستثمارات المالية، وذلك فى إطار خطته التركيز على تطوير البنك التجارى، وتعزيز جهود توسعه فى السوق المصرية، بالإضافة إلى التركيز على تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية.

وتعد شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إحدى شركات مجموعة بنك بلوم العالمية والتى دمجت مع بنك ABC، حيث تختص فى إدارة الأصول، وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية، وتمتلك شركة بلوم لتداول الأوراق المالية 51% من الشركة، فيما يمتلك بنك ABC «بلوم مصر سابقا» الحصة الباقية.

وتدير بلوم مصر للاستثمارات المالية أصولا بقيمة تصل إلى مليار جنيه، موزعة على 3 صناديق، صندوق بنك بلوم النقدى، وصندوق شركة أروب للتأمين النقدى، وصندوق بنك بلوم التراكمى للأسهم، ومحافظ مؤسسات.

وأعلن بنك ABC مصر زيادة معدل نمو أرباحه خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 158% مقارنة من نفس الفترة من العام الماضى، وذلك بعد استحواذه على بنك بلوم ودمج أعماله.

فيما بلغ إجمالى أصول البنك 68.6 مليار جنيه، فيما سجل إجمالى محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 22 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، فيما سجلت محفظة ودائع العملاء 59.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، فيما سجل صافى إيرادات النشاط 917.3 مليون جنيه فى أول 3 شهور من 2023، بحسب بيان البنك.