نقابة الصحفيين باليمن تطالب بالإفراج عن 5 من أعضائها

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت، بالإفراج عن 5 من أعضائها، تم احتجازهم منذ سنوات من قبل أطراف النزاع.

وقالت النقابة، في بيان تلقت (د. ب. أ) نسخة منه، "نتابع بأسف بالغ الأوضاع التعسفية للصحفيين المعتقلين في صنعاء وعدن منذ فترة طويلة في ظل تعنت السلطات المختلفة ورفضها الإفراج عنهم".

واستنكرت النقابة بشدة" استمرار رفض جماعة الحوثي الإفراج عن الصحفيين محمد عبده الصلاحي ومحمد الجندي المختطفين منذ عام 2018، رغم قرار المحكمة بالإفراج عنهما".

وطالبت النقابة بالكشف عن مصير الصحفي وحيد الصوفي المخفي قسرا في صنعاء منذ 6 أبريل 2015.

وأعربت النقابة عن "غضبها الشديد وإدانتها لاستمرار معاناة الصحفي أحمد ماهر المعتقل في عدن لدى قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والذي يحاكم أمام محكمة غير مختصة على خلفية قضايا نشر، بعد اختطافه وتعذيبه وإرغامه على الاعتراف بتهم غير حقيقية"، حسب البيان.

وذكرت النقابة" بقضية الصحفي محمد قائد المقري المخفي في حضرموت منذ أكتوبر 2015 لدى تنظيم القاعدة".

وشددت النقابة على" رفضها لهذه الأوضاع القمعية التي يعيشها الصحفيون مطالبة بالإفراج عن كل الصحفيين المختطفين".

ولفت البيان إلى أن" الأوضاع القمعية وغير القانونية التي يتعرض لها كل الصحفيين المختطفين في اليمن، تستدعي جهودا أكبر من كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، حتى إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم والنظر إلى أسرهم التي تعيش أوضاعا صعبة".

يشار إلى أن اليمن يقع في المرتبة 168 على جدول التصنيف العالمي لحرية الإعلام ، وفق منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين.