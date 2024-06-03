 المصري: مشاركتنا في الكونفدرالية حق أصيل لتمثيل مصر - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

المصري: مشاركتنا في الكونفدرالية حق أصيل لتمثيل مصر

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 11:58 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 11:58 م

أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، أحقية الفريق البورسعيدي لتمثيل مصر بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2024-2025.

نائب رئيس النادي المصري صرح تلفزيونيًا ببرنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر:" مشاركة النادي المصري في الكونفدرالية هي حق أصيل طبقا لنتائج الفريق بعد نهاية الدور الأول من منافسات بطولة الدوري".

أضاف:" أهنئ جماهير المصري بمشاركتنا في كأس الكونفدرالية، ونعد الجميع بالدفاع عن اسم النادي في المحفل الإفريقي".

أتم:" هناك صفقات جديدة بقيادة كامل أبو علي نعمل على إنجازها في الفترة المقبلة لأننا نحتاج تدعيم صفوف الفريق في أكثر من مركز".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك