المصري: مشاركتنا في الكونفدرالية حق أصيل لتمثيل مصر

أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، أحقية الفريق البورسعيدي لتمثيل مصر بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2024-2025.
نائب رئيس النادي المصري صرح تلفزيونيًا ببرنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر:" مشاركة النادي المصري في الكونفدرالية هي حق أصيل طبقا لنتائج الفريق بعد نهاية الدور الأول من منافسات بطولة الدوري".
أضاف:" أهنئ جماهير المصري بمشاركتنا في كأس الكونفدرالية، ونعد الجميع بالدفاع عن اسم النادي في المحفل الإفريقي".
أتم:" هناك صفقات جديدة بقيادة كامل أبو علي نعمل على إنجازها في الفترة المقبلة لأننا نحتاج تدعيم صفوف الفريق في أكثر من مركز".