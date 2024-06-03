المصري: مشاركتنا في الكونفدرالية حق أصيل لتمثيل مصر

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أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، أحقية الفريق البورسعيدي لتمثيل مصر بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2024-2025.

نائب رئيس النادي المصري صرح تلفزيونيًا ببرنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر:" مشاركة النادي المصري في الكونفدرالية هي حق أصيل طبقا لنتائج الفريق بعد نهاية الدور الأول من منافسات بطولة الدوري".

أضاف:" أهنئ جماهير المصري بمشاركتنا في كأس الكونفدرالية، ونعد الجميع بالدفاع عن اسم النادي في المحفل الإفريقي".

أتم:" هناك صفقات جديدة بقيادة كامل أبو علي نعمل على إنجازها في الفترة المقبلة لأننا نحتاج تدعيم صفوف الفريق في أكثر من مركز".