كاف يطالب اتحاد الكرة إرسال أسماء الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية

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طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، من الاتحادات المحلية، إرسال أسماء الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بالموسم المقبل 2024-2025.

الكاف أشار في بيانه الرسمي انتظاره إرسال الاتحادات المحلية أسماء الفرق المشاركة في بطولاته بالموسم المقبل.

كما أوضح كاف مواعيد فترات تسجيل الأندية للاعبيها في القائمة الخاصة لكل فريق.

وجاءت فترات تسجيل الأندية للاعبيه على النحو التالي..

1 يوليو – 20 يوليو: اللاعبون المشاركون في الدور التمهيدي الأول.

21 يوليو – 31 أغسطس: اللاعبون المشاركون في الدور التمهيدي الثاني.

1-30 سبتمبر: اللاعبون المشاركون في دور المجموعات.

1-31 يناير 2025: تسجيل 7 لاعبين كحد أقصى بما في ذلك 4 بدلاء حتى نهاية المسابقة.

كما أعلن كاف مواعيد فترات قيد اللاعبين..

* فترة القيد الأولي من 01 يوليو حتي 20 يوليو : اللاعبون المشاركون في الجولة التمهيدية

فترة القيد الثانية من 21 يوليو – 31 أغسطس : اللاعبون المشاركون في الجولة التمهيدية الثانية

* فترة القيد الثالثة من 01 – 30 سبتمبر : اللاعبون المشاركون في مراحل المجموعات

* انتقالات يناير من 01 - 31 يناير 2025: سبعة (7) لاعبين إضافيين كحد أقصى، بما في ذلك أربعة (4) بدلاء

وحدد كاف النظام الذي سيتم اتباعه في مسابقاته بالموسم المقبل..

* إلغاء الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية.

* بالتالي، فإن الفرق التي تم إقصاؤها من الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا لن تنتقل بعد الآن إلى كأس الاتحاد الأفريقي.

* الأندية المتأهلة من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية تنتقل مباشرة إلى مرحلة المجموعات من المسابقة.