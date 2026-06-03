ترمب يعتزم حضور عشاء معاد جدولته لمراسلي البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يعتزم حضور عشاء مراسلي البيت الأبيض المعاد جدولته في واشنطن الشهر القادم.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "في علامة على القوة وشدة التحمل، تم إعلان أن عشاء مراسلي البيت الأبيض، الذي انتهى بعنف وفجأة في 25 إبريل، ستعاد الآن جدولته ليقام في 24 يوليو".

وأضاف ترامب أنه وافق على الإدلاء بخطاب في الحفل.

وتم قطع العشاء السنوي في إبريل بعدما اقتحم مسلح 31 عاما نقطة أمنية في الفعالية في فندق هيلتون بواشنطن، بينما كان الرئيس حاضرا. ولم يصل المشتبه به إلى قاعة الاحتفالات لكن تم سماع دوي طلقات نارية في الواقعة.

وتم إجلاء ترامب ومسؤولين آخرين بالحكومة الأمريكية ومرافقتهم لمكان آمن.