جامعة عين شمس: منتحل الصفة الطبية والأكاديمية ليس له صلة بعضوية التدريس

أكدت جامعة عين شمس، احترامها الكامل وتقديرها لأحكام القضاء المصري، مثمنة الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لكل صور التزوير وانتحال الصفات، حفاظًا على هيبة مؤسسات الدولة وصونا لحقوق المواطنين.

وتوجهت الجامعة في بيان اليوم، بخالص التقدير إلى أجهزة وزارة الداخلية على ما قامت به من جهود في ضبط أحد الأشخاص المتهمين بانتحال صفة أكاديمية وطبية، واستخدام محررات رسمية مزورة، في واقعة تمثل اعتداءً صريحًا على الثقة العامة وعلى القيم المهنية والعلمية التي تحرص الدولة المصرية على ترسيخها.

وأكدت الجامعة أن المذكور لا تربطه أي صلة حالية أو سابقة بعضوية هيئة التدريس أو العمل الأكاديمي أو الطبي داخل جامعة عين شمس، وأن الجامعة تتعامل بحسم كامل مع أية محاولة لاستغلال اسمها أو انتحال صفاتها الأكاديمية أو الطبية أو تزوير أي محررات أو بيانات تخصها، وتتخذ في هذا الشأن كل الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشددت الجامعة على أن اسم جامعة عين شمس، بما يمثله من تاريخ عريق ومكانة علمية وطبية مرموقة، هو مسئولية وطنية لا تسمح الجامعة بالمساس بها أو استغلالها بأي صورة، مؤكدة استمرارها في دعم سيادة القانون والحفاظ على معايير النزاهة والمصداقية والشفافية.

ودعت الجامعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري المعلومات الصحيحة من مصادرها والاعتماد على البيانات الرسمية فيما يتم تداوله من معلومات، احترامًا لمهنية النشر ولحق المجتمع في المعرفة الصحيحة.