الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيقة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% تقريبا على بعض المناطق محافظة الوادي الجديد، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من متر وخمسة وعشرون إلى متر وخمسة وسبعون واتجاه الرياح شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الإدارية 35 22

6 أكتوبر 37 23

بنها 35 22

دمنهور 35 22

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 22

بلطيم 34 22

المنصورة 35 23

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 35 21

دمياط 28 222

بورسعيد 27 222

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 22

العريش 30 19

رفح 30 20

رأس سدر 32 25

نخل 34 18

كاترين 28 13

الطور 35 22

طابا 36 22

شرم الشيخ 38 26