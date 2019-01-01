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الحكومة اليمنية تجدد إدانتها لاعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي

عدن - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 11:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 11:14 م

جدّد مجلس الوزراء اليمني إدانته بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالاعتداء المتكرّر على مطار أبها الدولي.

وعدّ المجلس - خلال اجتماعه اليوم الأربعاء - استمرار ميليشيا الحوثي في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمّد من خلالها استهداف المناطق الآهلة بالسكان المدنيين والمنشآت المدنية بأنه انتهاكًا سافرًا لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني.

وأكّد المجلس وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أنّ هذا الاعتداء الإرهابي يعدّ دليلاً على استهتار الميليشيات الإرهابية بالقوانين والأعراف الدولية ويعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على الميليشيات الحوثية، ويؤكد عدم جدية ميليشيات الحوثي في السّلام.

ودعا مجلس الوزراء اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة هذا الاعتداء والاضطلاع بمسؤوليتهم من أجل إلزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية وفقًا للمرجعيات المتفق عليها.

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