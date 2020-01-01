بيلوسي وشومر يطالبان ترامب بالاهتمام بشأن تهديدات للقوات الأمريكية في أفغانستان

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر إنه يتعين على الرئيس دونالد ترامب قضاء المزيد من الوقت في قراءة الإفادات الاستخباراتية اليومية، ووقتا أقل للتخطيط للمواكب العسكرية.

وجاء ذلك بعدما تلقت بيلوسي وشومر أحدث المستجدات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" ووكالة الأمن القومي "إن إس أيه" بشأن تقارير أفادت بأن روسيا دفعت مكافآت للمسلحين الأفغان من أجل استهداف القوات الأمريكية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال العضوان الديمقراطيان في الكونجرس في بيان إن "حماية القوات هدف أساسي لأجهزة الاستخبارات".

وأضافا أن هذه الحماية" يجب أن تتمتع بنفس القدر من الأهمية لدى رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وأي تقارير بشأن تهديدات لقواتنا يجب أن تتم متابعتها بلا كلل أو ملل".