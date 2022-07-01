طرح أكثر من 100 ألف مقعد إضافى لاستيعاب الزحام.. وحجز التذاكر الإضافية والعلاوة فى نفس يوم السفر



تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، تسيير رحلات موسم عيد الأضحى، حيث تبدأ الهيئة فى تطبيق جدول تشغيل القطارات التى تم الحجز عليها قبل موعد السفر بـ 14 يوما.

ورفعت الهيئة حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى وشكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة التشغيل على مدى الـ٢٤ ساعة، تزامنا مع إلغاء جميع الإجازات بالهيئة خلال هذه الفترة، والتشديد على القيادات بمتابعة عمليات التشغيل بشكل منظم وإعداد تقرير يومى.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد، إنه سيتم طرح تذاكر القطارات الإضافية والعلاوات فى نفس يوم السفر خلال فترة العيد ذهابا وعودة، بجانب رحلات التشغيل اليومية، لاستيعاب الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون على القطارات للانتقال إلى محافظاتهم، حيث قررت توفير أكثر من 100 ألف مقعد إضافى خلال فترة العيد.

وأشار المصدر لـ«الشروق»، إلى أنه سيتم صرف 4 تذاكر فقط لكل راكب، بموجب بطاقة الرقم القومى، للسيطرة على السوق السوداء، وإتاحتها للجميع، وتطبيق غرامات فورية على الأشخاص المتهربين من دفع قيمة التذاكر، مع عدم السماح بتواجد أى شخص على رصيف محطة مصر برمسيس لا يحمل تذكرة سفر، تنفيذا للقرار الذى تطبقه الهيئة حاليا كإجراء لتقليل نسبة الزحام.

وأوضح المصدر أنه تم تجهيز القطارات وصيانتها وتنظيفها وتعقيمها قبل خروجها من الورش، والتشديد على جميع قائدى القطارات ‏عدم تعطيل جهاز الـ(ATC) المسئول عن سير القطار آليا، لافتا إلى التأكيد على استعداد المهندسين والفنيين لتأمين جميع القطارات حال حدوث أعطال، مع توضيح مدة تأخير الرحلات ــ حال حدوثها ــ عبر مكبرات الصوت بالمحطات، ومنع الباعة الجائلين من الركوب لضمان راحة الجمهور وسلامة القطارات.

ولفت إلى أن حجز تذاكر العيد يكون من داخل شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية والفرعية، أو عبر ماكينات الدفع الذاتى من خلال بطاقات الائتمان المنتشرة فى المحطات الرئيسية، بجانب تطبيق السكة الحديد على الهاتف المحمول، أو عبر موقع السكة الحديد الرسمى، معلنة عن أن التطبيق الرسمى الوحيد المعلن لحجز تذاكر القطارات، هو تطبيق يحمل اسم (ENR) على أجهزة آيفون، وباسم «قطارات مصر حجز واستعلام» على أجهزة (Android).