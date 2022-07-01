 مانشستر يونايتد ينتظر رونالدو في التدريبات لحسم موقفه - بوابة الشروق
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مانشستر يونايتد ينتظر رونالدو في التدريبات لحسم موقفه

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 1:53 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 1:53 ص

ينتظر نادي مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات الفريق، من أجل المزيد من الوضوح بشأن مستقبل اللاعب.

وهناك تقارير تحدثت عن طلب رونالدو مغادرة أولد ترافورد بعد أن أصيب بخيبة أمل كبيرة بسبب فشلهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان برونو فرنانديز قد أوضح أنه سيعود برفقة كريستيانو رونالدو من عطلتهما، إلى مقر التدريبات في مانشستر يونايتد يوم الإثنين المقبل.

ووفقًا لـ صحيفة «ميرور» الإنجليزية فإنه لا يوجد بالطبع ما يشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا سيكون أقل التزامًا أو احترافًا في حالة عودته أو التهديد بالفعل بالمضي قدمًا في خطوة بدون حضور.

وتابعت الصحيفة أن في التدريبات هناك احتمالية إجراء محادثات وجهًا لوجه مع المدرب إريك تين هاج، حيث سيمنح الأخير ومسؤولي النادي فرصة ممتازة من أجل التوصل إلى قرار يناسب جميع الأطراف.


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