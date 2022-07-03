تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 3 يوليو 2022 والتي جاء في مقدمتها:

هبوط حاد للبورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم

هبطت البورصة المصرية اليوم الأحد بصورة حادة، واقتربت خسائرها من 2.5%، حيث هبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 2.4% ووصل إلى مستوى 9009 نقطة.

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مد فترة الاكتتاب العام لنادي غزل المحلة إلى 14 أغسطس المقبل

أعلنت البورصة مد فترة الاكتتاب العام لطرح نادي غزل المحلة بسوق الأوراق المالية، إلى يوم 14 أغسطس المقبل، والتى كان من المقرر أن تنتهي مع أول يوليو.

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التموين تستمر في ضخ كميات كبيرة من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح لحوم الأضاحي بالمنافذ الإستهلاكية التابعة لها، وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وقال اللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين، إنه يتم طرح ما يقرب من 150 إلى 200 طن لحوم في فروع التجزئة التابعة للشركة والبالغ عددها 415 فرعا على مستوى الجمهورية في المحافظات المتواجدة بها الشركة بـ16 محافظة.

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مخالفات مالية وإدارية جسيمة.. بيان عاجل ضد رئيس جهاز حماية المستهلك

ألقى النائب محمد راضي عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مخالفات مالية وإدارية والتي وصفها بـ"جسيمة" لدى رئيس جهاز المستهلك.

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متحدث التموين يكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن بالبلاد، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 شهور، والزيت يكفي 6 شهور والسكر 7 شهور، والأرز يكفي 3.5 شهر مع بدء موسم الحصاد سبتمبر المقبل.

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الرقابة المالية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظمان ندوات حول المساواة بين الجنسين وتحسين بيئة العمل

نظمت هيئة الرقابة المالية، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ندوتين حول "المساواة بين الجنسين وتحسين بيئة العمل" يومي 22 و26 يونيو 2022 بحضور كل من هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية والسيدة چيلان المسيري نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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لمدة 3 أيام.. معرض للخزف والفخار جنوب القاهرة

تستعد المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، لانطلاق مهرجان معرض الفواخير اليوم في دورته الثانية من خلال استمرار أعمال التجهيزات المتعلقة بأقامة المعرض بقرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة بأشراف مباشر وتواجد يومى للمهندسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية و فريق العمل لوضع اللمسات النهائية للمعرض ليظهر بالمظهر اللائق.

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مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة ومواجهة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط "عمراني متكامل وخدمي وترفيهي ونوادي وصناعي"، المُخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء في مارس الماضي، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

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وزارة التضامن تهدي رحلة حج للبطلة الأولمبية فريال أشرف وأسرتها

أهدت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، رحلة حج كاملة هدية للبطلة الأولمبية فريال أشرف وأسرتها بأداء مناسك الحج لها ولأسرتها وتحقيق أمنيتها في أداء فريضة الحج.

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