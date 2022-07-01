رئيس أوزبكستان يقدم تنازلات بشأن إصلاح دستوري أثار احتجاجات

قال الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف إنه مستعد لإلغاء أجزاء من إصلاح دستوري مقترح اليوم السبت بعد يوم من إثارة التغيير التشريعي احتجاجات في منطقة كاراكالباكستان غربي البلاد، المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأثار الإصلاح المقترح غضبا في كاراكالباكستان لأنه أزال الصياغة اللغوية الدستورية التي تشير صراحة إلى سيادتها. ووردت تقارير عن اشتباكات واحتجاجات يوم الجمعة وهو أمر نادر الحدوث في البلاد.

وتوجه ميرضيائيف إلى نوكوس عاصمة كاراكالباكستان اليوم السبت. وبعد ذلك بوقت قصير، قال متحدث باسم الرئاسة لوسائل الإعلام إنه سيتم الاحتفاظ بالصياغة اللغوية الدستورية المعنية، وهو تراجع نادر من جانب زعيم لذلك البلد.

وفى وقت لاحق أصبح من المعروف أن ميرضيائيف قد أعلن حالة الطوارئ في كاراكالباكستان لمدة شهر واحد. وتعتبر كاراكالباكستان موطنا للأقلية العرقية ذات الأصول التركية من الكاراكالباك ، من بين آخرين.

ويتولى ميرضيائيف الرئاسة منذ وفاة إسلام كريموف في 2016 ووعد باتخاذ خطوات للمساعدة في إنشاء "مجتمع مدني حر" منذ إعادة انتخابه العام الماضي. ومع ذلك، اشتكى نشطاء حقوق الإنسان من أن الحقوق الأساسية لا تزال بعيدة المنال في البلاد، على الرغم من الإصلاحات التي تم إدخالها.