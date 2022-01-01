وزير الزراعة يبحث مع مدير إكساد المشاركة في فعاليات cop27

استقبل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، السيد القصير، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد"، الدكتور نصرالدين العبيد، بحضور الدكتور سيد خليفة مدير مكتب إكساد بالقاهرة؛ ونقيب الزراعيين، والدكتور إيهاب جناد مدير إدارة الموارد المائية في "إكساد" لبحث مشاركة "إكساد" في فاعليات يوم الزراعة والغذاء بقمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

كما بحث اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة و"اكساد" في مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات للتكيف مع مخاطر المناخ واستباط اصناف من المحاصيل اكثر تحملا للظروف البيئية غير المواتية.

وخلال الإجتماع قال "القصير" إن تنظيم قمة للمناخ في مدينة السلام في شرم الشيخ يؤكد تقدير العالم لدور مصر على الساحة الدولية وان وزارة الزراعة ستكون احد الجهات الرئيسية التي ستشارك في القمة لاستعراض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر وأفريقيا بسبب التغيرات المناخية.

ومن جانبه، وجه الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام "اكساد"، الشكر لوزير الزراعة على مشاركته ورئاسته لاجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة في دورته السادسة والثلاثون.

واستعرض "العبيد" مشاركة أكساد في قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل من خلال عرض النماذج التطبيقية التي تنفذها "اكساد" للتكيف مع التغيرات المناخية في الوطن العربي لتحقيق الامن الغذائي العربي ورفع كفاءة الموارد المائية والارضية بالمنطقة العربية.

وأضاف مدير "اكساد" أن هناك تعاون كبير مع مصر وفي كل الموضوعات الهامة التى طرحها وزير الزراعة.