قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن يكون هناك مدير مسؤول في كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

وأكد المحافظ، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة، وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة

كما أصدر المحافظ، توجيهاته بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، علاوة على افتتاح جميع الحدائق العامة على مستوى المحافظة مجانا لاستقبال الأسر والأطفال في العيد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، فتح الحدائق والمنتزهات وشواطئ البحر، والنوادي ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية لمتابعة ورصد الأحداث بنطاق المحافظة وتلقي التقارير والبلاغات، وربطها بغرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

بدورها استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك، من خلال توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد.

وأكدت أماني رسلان مدير عام المديرية، توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها، علاوة على توفير لحوم الأضاحي من الخراف الحية والمذبوحة، بخلاف الأغنام والماعز في الأسواق المحلية.

وأضافت رسلان، أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، معلنة عن تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق، حيث تم طرح لحوم بلدية بأسعار مناسبة، بخلاف توفير اللحوم والدواجن المجمدة، مؤكدة أن المواد البترولية والغاز موجودة دون نقص وسيتم الضخ الإضافي بالعيد لمنع حدوث أي نقص في المحطات، إلى جانب استمرار تشغيل سوق الجملة المركزي لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق الخارجي، مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطري للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء عن استعدادها للعيد، حيث أكد الدكتور حسن البيك، مدير عام المديرية، على فتح المجازر أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي مجانًا، تيسيرًا على المواطنين.

وأضاف البيك، أن مجازر شمال سيناء جاهزة لذبح أضاحي المواطنين، حيث ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح.

وأشار البيك، إلى توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث إنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، مشددًا على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، فضلًا عن رفض أي ذبيحة غير مطابقة للشروط.

بدورها أعلنت مديرية الزراعة بشمال سيناء، عن طرح أضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

من جانبه قال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إنه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تقوم المديرية بطرح أضاحي بأسعار مناسبة بالتنسيق مع المربين.

وأضاف مطر، أن سعر الضأن أوزان 55 أقل 95 جنيها، والأوزان أكبر من 55 كيلو بسعر 90 جنيهًا، وأسعار العجول البقري 71 جنيها للكيلو.

أشار مطر إلى أن الحجز بإدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالعريش.

بدوره أعلن الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة والسكان بشمال سيناء، عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بشمال سيناء استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وقال شوكه، إنه خلال العيد سيتم إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ، والمحاليل، وأكياس الدم، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد.

وأضاف أنه تم أيضًا توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، بجانب اطباء الجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية.

من جانبه رفع مرفق إسعاف شمال سيناء حالة الطوارئ، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور، محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، أنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف على المحاور والطرق الرئيسية والحدائق والمنتزهات والشواطئ وأماكن التجمعات على مستوى المحافظة، لمواجهة أية طوارئ.

وأضاف عامر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمرفق الإسعاف بالعريش وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف المصرية ومديرية الصحة والسكان بشمال سيناء.

من جانبها أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، إقامة صلاة عيد الاضحي المبارك في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، حيث خصصت المديرية 600 مسجد على مستوى المحافظة لإقامة الصلاة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.