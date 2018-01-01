ألقى النائب محمد راضي عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مخالفات مالية وإدارية والتي وصفها بـ"جسيمة" لدى رئيس جهاز المستهلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.

وقال راضى فى بيانه، إن رئيس جهاز حماية المستهلك، جمع بين راتبين الأول من الجهاز بقيمة 52 ألف جنيه، والثانى 82 الف جنيه من وزارة التموين، بالإضافة إلى تقاضيه مقابل نظير عضويته فى أكثر من شركة غذائية، الأمر الذى يؤدى إلى تقاضيه مبالغ مالية أكثر من الحد الأقصى للأجور.

وكشف عضو مجلس النواب، عن أن رئيس جهاز حماية المستهلك خريج المعهد العالى للسينما قسم فن ديكور، متسائلا: "هل يجوز أن يتولى ذلك المنصب خريج معهد فني؟".

وتابع راضي: "كما أن رئيس جهاز حماية المستهلك، حول الجهاز إلى صفة أسرية، حيث هناك أكثر من 250 شخصا تم تعيينهم وكلهم أقارب وأخوة".

وأضاف: "فى الوقت الذى يعلن فيه رئيس الجهاز عن حل الشكوى والفصل فيها خلال ثلاث أيام، هنك نحو 48 ألف شكوى لم يتم حلها حتى الآن".

وقال: "أيضا تسبب رئيس الجهاز فى عمل أزمة فى السوق المصرى مثل أزمة السيارات".