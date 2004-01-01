مسئول فلسطيني: العدوان الإسرائيلي على جنين سيجر المنطقة إلى دوامة من العنف

حذر مسئول فلسطيني، اليوم الإثنين، من أن العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي على جنين في الضفة الغربية "ستجر المنطقة إلى دوامة من العنف".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "العدوان المتواصل على شعبنا سيجر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار".

وبحسب بيان صدر عن الشيخ فإنه بحث مع الصفدي "تطور الأوضاع في جنين، والجهد المشترك على الصعيدين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها".

يأتي ذلك فيما أعلن مسئول إسرائيلي أن الهدف من العملية العسكرية في جنين هو "إنهاء مكانة المدينة كمدينة ملاذ للإرهاب وستستمر العملية حسب الحاجة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 5 جراء العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي المستمرة منذ تسع ساعات في جنين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الشهداء قضوا بالرصاص الحي في وقت تم رصد إصابة نحو 30 آخرين بجروح، بينهم سبعة بحالة خطيرة.

وتضمنت العملية العسكرية للجيش شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.