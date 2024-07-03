إصابة لونا الشبل المستشارة الخاصة بالرئاسة السورية جراء حادث سير

أعلنت الرئاسة السورية تعرض المستشارة الخاصة لونا الشبل لحادث سير على أطراف العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء .

وقال المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية في توضيح لوكالة الأنباء السورية/ سانا أن " المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير علي احد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر اليوم.

وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.

وقالت مصادر سورية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية )د .ب.أ) أن الوضع الطبي للمستشارة الشبل حرج جدا " .

وقال مصادر محلية شمال العاصمة السورية دمشق لـ(د.ب.أ) أن السيارة التي تقل الشبل تعرضت لحادث سير على اوتوستراد دمشق بيروت أدى الى اصطدام السيارة بحاجر اسمنتي بمنتصف الطريق وتضرر مقدمة السيارة بشكل كبير ".

والمستشارة الشبل كانت تشغل منصب مديرة المكتب الاعلامي في الرئاسة السورية بعد استقالتها من عملها مذيعة اخبار في قناة الجزيرة القطرية بداية إندلاع الأزمة في سوريا.